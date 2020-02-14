***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
14.02.2020 16:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819075
BIST
17:19120.489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -52,01
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:196,0498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:196,5662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:19307,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,36
|Açılış
|: 307,64
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|688.877.238
|% 20,00
|
|AYCES
|12,74
|6.180.029
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,44
|80.030.931
|% 14,77
|
|BJKAS
|3,01
|620.849.732
|% 10,66
|
|EMNIS
|2,61
|93.561
|% 9,66
|
|TUKAS
|12,30
|4.304.482
|% -19,40
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,14
|47.921.523
|% -8,94
|
|ATSYH
|1,20
|45.362
|% -5,51
|
|ERSU
|3,52
|12.095.255
|% -5,38
|
|ASELS
|29,32
|1.422.424.863
|% 3,90
|
|THYAO
|14,93
|1.361.784.911
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,88
|688.877.238
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,20
|635.387.128
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,01
|620.849.732
|% 10,66
|
|ISGYO
|2,20
|635.387.128
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,88
|688.877.238
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,01
|620.849.732
|% 10,66
|
|KARSN
|1,98
|362.920.301
|% 7,61
|
|CEMAS
|1,23
|210.336.331
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8615
|7,9009
|% 0,01
|
|Frank
|6,1486
|6,1857
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6095
|1,6176
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,80
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|4,60
|
|Yarım
|980
|1.005
|2,22
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|57,39
|57,39
|1,05
|
Seans Raporu
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17:31XU030
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17:30QNBFB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 219 adet işlem
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Yüzde -5.38 oranında düşüşle 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 394, 212 adet işlem