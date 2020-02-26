***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
26.02.2020 09:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821619
BIST
13:42114.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -281,24
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
13:426,1590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1593
En Düşük
6,1376
13:426,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
13:42326,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,08
|Açılış
|: 326,10
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|2,94
|14.633.405
|% 14,84
|
|SONME
|7,19
|10.982.716
|% 14,31
|
|SNPAM
|7,96
|4.677.877
|% 11,48
|
|ALGYO
|19,66
|285.624.272
|% 11,33
|
|BRYAT
|67,55
|5.555.487
|% 11,19
|
|GYHOL
|22,00
|465.648
|% -8,33
|
|YBTAS
|5.379,90
|162.377
|% -7,08
|
|BJKAS
|2,73
|11.242.974
|% -6,51
|
|COSMO
|2,20
|2.202
|% -5,98
|
|FENER
|13,29
|61.448.343
|% -5,88
|
|ASELS
|29,18
|1.757.432.132
|% 0,14
|
|THYAO
|13,19
|1.275.355.991
|% -2,15
|
|ODAS
|2,20
|321.542.619
|% 0,92
|
|ALGYO
|19,66
|285.624.272
|% 11,33
|
|GARAN
|10,55
|254.484.211
|% -1,03
|
|ODAS
|2,20
|321.542.619
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,34
|180.017.084
|% 2,29
|
|KARSN
|1,98
|200.935.094
|% 2,06
|
|THYAO
|13,19
|1.275.355.991
|% -2,15
|
|KRDMD
|2,84
|221.304.761
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9461
|7,9859
|% -0,19
|
|Frank
|6,2878
|6,3257
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6362
|1,6444
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|18,09
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-1,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|8,36
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,05
|
|Çeyrek
|522
|533
|2,02
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,49
|53,49
|-0,77
|