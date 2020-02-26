***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
26.02.2020 09:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821618
BIST
11:41114.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -340,70
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.857
11:416,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
11:416,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,6860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7079
En Düşük
6,6789
11:41326,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,07
|Açılış
|: 326,09
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
326,12
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,72
|24.647.856
|% 15,81
|
|OYAYO
|2,94
|13.064.262
|% 14,84
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|ALGYO
|19,85
|173.284.575
|% 12,40
|
|TLMAN
|12,78
|16.470.045
|% 11,03
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|POLTK
|67,85
|9.167
|% -8,56
|
|TSPOR
|6,03
|22.525.846
|% -5,93
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|BJKAS
|2,76
|8.681.242
|% -5,48
|
|ASELS
|29,90
|873.742.513
|% 2,61
|
|THYAO
|13,15
|779.877.470
|% -2,45
|
|ODAS
|2,20
|179.993.866
|% 0,92
|
|ALGYO
|19,85
|173.284.575
|% 12,40
|
|IPEKE
|10,68
|171.616.966
|% 4,09
|
|ODAS
|2,20
|179.993.866
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,35
|103.873.100
|% 3,05
|
|KARSN
|1,98
|139.266.207
|% 2,06
|
|THYAO
|13,15
|779.877.470
|% -2,45
|
|IHLAS
|0,86
|31.995.879
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9603
|8,0002
|% -0,01
|
|Frank
|6,2806
|6,3184
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6336
|1,6418
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|21,70
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,00
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,18
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|-0,46
|
Seans Raporu
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