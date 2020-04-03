GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2075
|8,2487
|% 0,39
|Frank
|6,8430
|6,8842
|% 1,14
|Riyal
|1,7815
|1,7905
|% 1,64
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|1,17
|Altın Gr.
|350
|350
|6,46
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,38
|-0,10
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,05
|B. Petrol
|33,08
|33,08
|3,14
Seans Raporu
- 17:59ADEL Yüzde -6.30 oranında düşüşle 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 737, 303 adet işlem
- 17:58BJKAS Yüzde -4.47 oranında düşüşle 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 987, 560 adet işlem
- 17:57DAGI Yüzde -5.24 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 630, 869 adet işlem
- 17:56 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, ARCLK, TUPRS
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -242, 65 kaybederek (% -0.29 ) 84, 528