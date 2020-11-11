***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.11.2020 20:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888015
BIST
18:051.279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 36,22
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.285
En Düşük
1.248
18:057,8120
En Yüksek
|Değişim
|: -4,22%
|| -0,3440
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,7889
18:059,2057
En Yüksek
|Değişim
|: -4,45%
|| -0,4286
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,1671
18:05468,20
En Yüksek
|Değişim
|: -4,65%
|| -22,84
|Açılış
|: 468,20
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
466,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,57
|142.724.250
|% 26,40
|
|MARTI
|3,19
|34.982.597
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,62
|147.920.643
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|1.248.138
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|54.323.140
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.896.265
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.773.050
|% -9,98
|
|ARTI
|6,88
|2.971.014
|% -9,95
|
|MERKO
|11,61
|28.981.290
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,02
|637.720
|% -9,88
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|THYAO
|11,78
|3.681.699.362
|% 2,43
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|VAKBN
|4,78
|2.291.157.376
|% 9,89
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|SKBNK
|1,52
|873.129.750
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,80
|1.492.448.272
|% 9,80
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8041
|7,8124
|% -4,21
|
|Euro
|9,1884
|9,2139
|% -4,36
|
|Sterlin
|10,2871
|10,3387
|% -4,50
|
|Frank
|8,4815
|8,5326
|% -4,39
|
|Riyal
|2,0760
|2,0864
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-8,21
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-22,93
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,23
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:57METUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 678 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 07 üstünde . İşlem hacmi 49, 188.00 milyon TL de
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17:56HALKB
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 170, 646 adet işlem
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17:55FLAP
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 992 adet işlem
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17:54HALKB
Yüzde 7.98 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 721, 153 adet işlem