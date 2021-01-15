***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.01.2021 16:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902633
BIST
17:581.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -20,84
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.548
En Düşük
1.516
17:587,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1268
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
17:589,0545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0862
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
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9,0938
En Düşük
8,9346
17:58442,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,16
|Açılış
|: 442,69
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|Önceki Kapanış
|: 437,53
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444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:58
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|70.747.924
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.110.285
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.211.285
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.148.029
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,80
|2.673.324.602
|% 0,91
|
|KOZAL
|115,10
|1.980.753.131
|% 4,16
|
|DOHOL
|3,48
|1.683.985.620
|% -4,13
|
|THYAO
|13,27
|1.663.837.379
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,46
|1.491.823.133
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.491.823.133
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,48
|1.683.985.620
|% -4,13
|
|TSKB
|1,89
|815.722.164
|% 1,07
|
|SISE
|7,80
|2.673.324.602
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,60
|538.525.721
|% -2,44
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4819
|7,4877
|% 1,72
|
|Euro
|9,0452
|9,0545
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,1482
|10,1991
|% 0,97
|
|Frank
|8,3794
|8,4299
|% 1,38
|
|Riyal
|1,9888
|1,9987
|% 1,64
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-8,62
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,81
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,89
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