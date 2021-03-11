***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.03.2021 17:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917324
BIST
17:551.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,53
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:557,5275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:559,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:55417,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,48
|Açılış
|: 416,95
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:55
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.577.280
|% 9,98
|
|TRILC
|16,10
|1.401.199
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.083.662
|% 9,97
|
|RTALB
|23,60
|135.575.582
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZFAS
|7,78
|19.154.126
|% -9,95
|
|BAKAB
|26,76
|85.759.100
|% -9,78
|
|IZMDC
|2,78
|230.708.603
|% -9,74
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|SASA
|44,40
|4.139.152.802
|% -4,43
|
|SISE
|7,71
|1.624.412.295
|% 0,26
|
|KOZAL
|127,00
|1.218.507.893
|% -1,55
|
|GARAN
|8,96
|1.184.193.222
|% -2,29
|
|EKGYO
|2,33
|1.006.781.606
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,33
|1.006.781.606
|% -2,10
|
|SISE
|7,71
|1.624.412.295
|% 0,26
|
|DOHOL
|3,48
|647.288.766
|% 2,96
|
|TSKB
|1,69
|320.148.911
|% -1,17
|
|PETKM
|6,25
|864.793.190
|% 0,32
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5201
|7,5275
|% 0,31
|
|Euro
|8,9940
|9,0009
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,4672
|10,5197
|% 0,56
|
|Frank
|8,0897
|8,1385
|% 0,76
|
|Riyal
|2,0005
|2,0105
|% 0,44
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|0,02
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|0,94
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB