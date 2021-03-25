***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
25.03.2021 11:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920376
BIST
11:161.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 15,88
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:167,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:169,4493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0644
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:16443,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,54
|Açılış
|: 443,32
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|14.261.737
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|TRILC
|41,66
|16.722.866
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,75
|9.452.851
|% -6,25
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|SODSN
|42,00
|12.096
|% -3,45
|
|GARAN
|7,21
|882.876.112
|% 0,14
|
|SASA
|48,34
|670.200.120
|% 2,20
|
|KOZAL
|122,80
|372.019.571
|% 3,37
|
|KRDMD
|6,76
|304.008.250
|% 0,90
|
|TUPRS
|95,55
|299.480.526
|% 3,75
|
|GARAN
|7,21
|882.876.112
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,22
|107.117.010
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,76
|304.008.250
|% 0,90
|
|SKBNK
|1,21
|46.119.258
|% 1,68
|
|TSKB
|1,46
|54.690.729
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9568
|7,9590
|% 0,48
|
|Euro
|9,4162
|9,4493
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,8591
|10,9136
|% 0,46
|
|Frank
|8,4587
|8,5096
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1154
|2,1260
|% 0,43
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-1,65
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,61
|63,61
|-0,80
|