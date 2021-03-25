***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
25.03.2021 11:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920377
BIST
11:161.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 16,15
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:167,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0381
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:169,4659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0810
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:16442,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,91
|Açılış
|: 442,59
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|14.261.737
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|TRILC
|41,66
|16.722.866
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,75
|9.452.851
|% -6,25
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|SODSN
|42,00
|12.096
|% -3,45
|
|GARAN
|7,21
|882.876.112
|% 0,14
|
|SASA
|48,34
|670.200.120
|% 2,20
|
|KOZAL
|122,80
|372.019.571
|% 3,37
|
|KRDMD
|6,76
|304.008.250
|% 0,90
|
|TUPRS
|95,55
|299.480.526
|% 3,75
|
|GARAN
|7,21
|882.876.112
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,22
|107.117.010
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,76
|304.008.250
|% 0,90
|
|SKBNK
|1,21
|46.119.258
|% 1,68
|
|TSKB
|1,46
|54.690.729
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9560
|7,9591
|% 0,48
|
|Euro
|9,4098
|9,4659
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,8400
|10,8944
|% 0,29
|
|Frank
|8,4480
|8,4989
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1128
|2,1234
|% 0,31
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-2,19
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,68
|63,68
|-0,73
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 04 artarak (% 0.97 ) 1, 462
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11:31XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 7, 110.00 milyon TL de
-
11:30ISMEN
Yüzde 5.72 oranında artışla 17.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 466, 934 adet işlem
-
11:29KERVT
Yüzde 4.48 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 825, 773 adet işlem
-
11:28SAYAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 22.98 lira fiyatla işlem gören hissede 225, 055 adet işlem