***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.03.2021 16:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921491
BIST
16:341.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,00
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:348,1847
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1044
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:349,6548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0931
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:34452,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,43
|Açılış
|: 452,55
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:34
|TRILC
|50,40
|179.985.320
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.952.769
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.563.602
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.287.445
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|CRDFA
|4,61
|53.207.272
|% -6,87
|
|KRDMD
|6,93
|1.445.028.665
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.327.857.896
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,49
|918.541.289
|% 8,08
|
|EKGYO
|2,01
|814.401.680
|% 8,65
|
|PETKM
|5,67
|573.439.853
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,01
|814.401.680
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,93
|1.445.028.665
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.327.857.896
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,49
|918.541.289
|% 8,08
|
|DOHOL
|3,31
|358.270.328
|% 2,16
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1799
|8,1847
|% 1,29
|
|Euro
|9,6432
|9,6548
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,2642
|11,3207
|% 1,38
|
|Frank
|8,6735
|8,7258
|% 1,22
|
|Riyal
|2,1725
|2,1834
|% 1,13
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-9,42
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.001
|3.046
|32,00
|
|Tam
|2.986
|3.063
|36,66
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|17,74
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,34
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:45BJKAS
Yüzde 8.23 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 392, 037 adet işlem
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16:43XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 13, 823.00 milyon TL de
-
16:42ALGYO
Yüzde 4.42 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 044, 758 adet işlem
-
16:41AKCNS
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 953 adet işlem
-
16:39PRZMA
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 824 adet işlem