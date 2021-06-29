***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.06.2021 17:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944898
BIST
17:581.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:588,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0468
|Açılış
|: 74,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 74,1400
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:5810,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4100
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:587,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,09
|Açılış
|: 7,21
|
|Önceki Kapanış
|: 7,30
|
7,33
En Düşük
7,18
BIST En Aktif Hisseler17:58
|ARMDA
|45,14
|4.913.026
|% 9,99
|
|NIBAS
|12,99
|7.726.962
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.633.568
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.001.452
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.796.577
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,78
|38.985.143
|% -9,30
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,37
|1.132.244.982
|% -3,54
|
|GARAN
|8,24
|987.189.009
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,92
|553.880.350
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,00
|512.400.349
|% 0,26
|
|KRDMD
|6,77
|495.868.369
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,92
|553.880.350
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|320.379.461
|% 0,00
|
|GARAN
|8,24
|987.189.009
|% 0,73
|
|TSKB
|1,27
|150.157.751
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|114.247.740
|% 1,01
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7275
|8,7300
|% 0,54
|
|Euro
|10,3959
|10,4022
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,0403
|12,1006
|% 0,12
|
|Frank
|9,4355
|9,4924
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3212
|2,3328
|% 0,49
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-22,44
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,36
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem