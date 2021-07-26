***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
26.07.2021 13:26
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951754
BIST
17:431.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,32
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
17:438,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
17:4310,1241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0565
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
17:43495,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,37
|Açılış
|: 495,84
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EDIP
|5,06
|19.982.487
|% 10,00
|
|AGYO
|2,54
|27.488.154
|% 9,96
|
|TKURU
|236,30
|2.642.953
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.797.149
|% 9,93
|
|DERHL
|4,66
|18.068.090
|% 9,91
|
|MERIT
|17,55
|764.812
|% -10,00
|
|SELVA
|7,42
|49.727.331
|% -9,29
|
|BALAT
|4,60
|146.970
|% -8,00
|
|TRILC
|28,70
|171.302.747
|% -7,95
|
|ALCAR
|291,00
|52.175.479
|% -7,74
|
|GARAN
|8,13
|1.013.489.509
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,39
|573.392.205
|% 1,79
|
|THYAO
|12,35
|569.027.411
|% -2,99
|
|SASA
|29,84
|492.430.461
|% -0,20
|
|PETKM
|5,42
|488.645.545
|% 2,26
|
|GARAN
|8,13
|1.013.489.509
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,80
|204.183.632
|% 0,56
|
|TSKB
|1,23
|137.365.207
|% -1,60
|
|PETKM
|5,42
|488.645.545
|% 2,26
|
|PEKGY
|0,99
|89.226.885
|% -2,94
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5643
|8,5677
|% 0,23
|
|Euro
|10,1125
|10,1241
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,8051
|11,8644
|% 0,72
|
|Frank
|9,3105
|9,3666
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2772
|2,2887
|% 0,22
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-2,38
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,02
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,17
|
Seans Raporu
17:43
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17:52PGSUS
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17:50KONYA
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 902.40 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 294 adet işlem
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17:48
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, DERHL, OZGYO, AGYO, METUR, KUYAS, IDGYO, YAYLA, TKURU, AVHOL
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17:48
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