***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.08.2021 17:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957663
BIST
17:561.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 33,10
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:568,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0549
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:5610,0779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0604
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:56481,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,86
|Açılış
|: 481,89
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:54
|VKFYO
|6,82
|27.885.336
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|3.824.397
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|150.142.001
|% 9,94
|
|EUKYO
|6,86
|4.887.934
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,76
|26.170.228
|% 9,93
|
|FADE
|8,66
|156.423.762
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.059.846
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.621.299
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,53
|41.730.686
|% -8,33
|
|EDIP
|3,77
|84.362.818
|% -8,27
|
|GARAN
|9,32
|1.859.250.843
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,10
|1.228.949.092
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,40
|959.464.993
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,51
|782.879.315
|% 3,72
|
|EREGL
|19,69
|780.976.736
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,51
|782.879.315
|% 3,72
|
|GARAN
|9,32
|1.859.250.843
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,10
|1.228.949.092
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,23
|187.228.196
|% -2,19
|
|DAGI
|4,48
|409.832.091
|% -4,88
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5618
|8,5640
|% -0,71
|
|Euro
|10,0682
|10,0772
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8214
|11,8807
|% -0,84
|
|Frank
|9,2446
|9,3003
|% -0,79
|
|Riyal
|2,2788
|2,2902
|% -0,61
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-3,64
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-0,11
|
Seans Raporu
17:54
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17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
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17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
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17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD