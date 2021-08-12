***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.08.2021 17:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957668
BIST
17:391.442
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 31,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:398,5736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0513
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:3910,0804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0579
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:39481,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,49
|Açılış
|: 481,26
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:37
|VKFYO
|6,82
|27.872.173
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|97.726.487
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.816.063
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|4.411.419
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.015.253
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|154.937.992
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.796.320
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.561.427
|% -9,88
|
|EDIP
|3,80
|82.912.817
|% -7,54
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,32
|1.760.838.540
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,12
|1.192.357.252
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,50
|940.426.431
|% 2,07
|
|EREGL
|19,69
|755.713.201
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,50
|750.056.003
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|750.056.003
|% 3,31
|
|GARAN
|9,32
|1.760.838.540
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,12
|1.192.357.252
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,22
|175.762.754
|% -2,63
|
|PETKM
|5,96
|475.723.180
|% 3,29
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5659
|8,5695
|% -0,64
|
|Euro
|10,0707
|10,0776
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8089
|11,8681
|% -0,95
|
|Frank
|9,2412
|9,2968
|% -0,83
|
|Riyal
|2,2775
|2,2889
|% -0,67
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-5,29
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|0,06
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:49PENTA
Yüzde 8.48 oranında artışla 60.75 lira fiyatla işlem gören hissede 575, 413 adet işlem
-
17:48EDATA
Yüzde 7.17 oranında artışla 16.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 864 adet işlem
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, GARAN
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 32 artarak (% 2.59 ) 1, 278
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, DOBUR, MARKA, VAKFN, DARDL, VKING, MIPAZ, VKFYO, AGYO