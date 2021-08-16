***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.08.2021 11:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958221
BIST
11:381.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,46
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
11:388,4745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0426
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4574
11:3810,0023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0501
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:38483,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,70
|Açılış
|: 483,82
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:38
|VKING
|8,36
|1.592.705
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.376.659
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.954.457
|% 9,95
|
|AGYO
|3,47
|63.039.387
|% 9,81
|
|DAGI
|3,89
|57.838.037
|% -8,47
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MIPAZ
|4,16
|8.397.458
|% -4,37
|
|IHEVA
|1,05
|7.621.814
|% -3,67
|
|GARAN
|9,41
|374.283.398
|% 1,51
|
|THYAO
|12,64
|372.017.897
|% 1,77
|
|YKBNK
|2,54
|251.038.220
|% 2,01
|
|AKBNK
|5,60
|215.961.517
|% 2,19
|
|KRDMD
|8,36
|203.846.057
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,54
|251.038.220
|% 2,01
|
|ODAS
|1,38
|85.431.193
|% 2,22
|
|GARAN
|9,41
|374.283.398
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,60
|215.961.517
|% 2,19
|
|THYAO
|12,64
|372.017.897
|% 1,77
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4687
|8,4745
|% -0,50
|
|Euro
|9,9935
|10,0023
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,7175
|11,7763
|% -0,49
|
|Frank
|9,2392
|9,2949
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2538
|2,2651
|% -0,47
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-4,08
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|-1,15
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:50BRYAT
Yüzde 6.01 oranında artışla 382.50 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 752 adet işlem
-
11:49AGYO
Yüzde 9.81 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 216, 373 adet işlem
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KOZAA, YKBNK
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11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 99 artarak (% 0.78 ) 1, 291
-
11:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, IZFAS, VKING, UFUK, PENTA