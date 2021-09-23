***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.09.2021 09:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964920
BIST
10:181.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.411
En Düşük
1.408
10:188,6671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6345
10:1810,1704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0560
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1904
En Düşük
10,1002
10:18491,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,53
|Açılış
|: 491,40
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,39
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler10:18
|KIMMR
|4,23
|2.197.248
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|42.314
|% 9,76
|
|PENTA
|176,40
|14.612.908
|% 8,02
|
|OYLUM
|10,30
|5.850.439
|% 7,07
|
|DIRIT
|5,67
|87.284
|% 6,98
|
|KTSKR
|58,95
|4.499.437
|% -6,43
|
|AYES
|18,00
|33.192
|% -4,56
|
|TACTR
|24,82
|5.535
|% -3,80
|
|BALAT
|10,00
|145.480
|% -3,66
|
|GSRAY
|3,29
|14.952.533
|% -3,24
|
|THYAO
|13,23
|129.709.837
|% 0,30
|
|EREGL
|16,84
|122.030.501
|% -0,36
|
|GARAN
|9,47
|88.464.991
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,43
|83.089.030
|% -0,41
|
|YEOTK
|64,00
|72.031.200
|% 5,79
|
|YKBNK
|2,43
|83.089.030
|% -0,41
|
|THYAO
|13,23
|129.709.837
|% 0,30
|
|GARAN
|9,47
|88.464.991
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,43
|49.888.561
|% -0,92
|
|ODAS
|1,35
|10.112.434
|% 0,00
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6638
|8,6671
|% 0,18
|
|Euro
|10,1635
|10,1704
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,7984
|11,8576
|% 0,45
|
|Frank
|9,3378
|9,3941
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3042
|2,3158
|% 0,19
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-6,16
|
|Altın Gr.
|491
|492
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,09
|