***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
18.10.2021 19:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971313
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:059,3081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0227
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3743
En Düşük
9,2850
18:0510,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,9317
En Düşük
10,8245
18:05531,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,69
|Açılış
|: 531,50
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SONME
|37,00
|1.143.607
|% 31,63
|
|KCHOL
|21,44
|323.433.282
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,27
|3.156.208
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 0,00
|
|EUYO
|4,30
|4.501.560
|% 0,00
|
|KCHOL
|21,44
|323.433.282
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,27
|3.156.208
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 0,00
|
|EUYO
|4,30
|4.501.560
|% 0,00
|
|NETAS
|16,37
|7.354.469
|% 0,00
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% 0,00
|
|THYAO
|14,57
|1.037.190.142
|% 0,00
|
|TUPRS
|129,50
|1.014.633.668
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 0,00
|
|SISE
|8,16
|913.010.818
|% 0,00
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,35
|508.628.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|341.912.507
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|205.809.487
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3026
|9,3081
|% -0,24
|
|Euro
|10,8199
|10,8509
|% 0,00
|
|Sterlin
|12,7788
|12,8429
|% -0,01
|
|Frank
|10,0708
|10,1315
|% 0,06
|
|Riyal
|2,4727
|2,4851
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|531
|531
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 72 artarak (% 0.51 ) 1, 523
-
17:57DOBUR
Yüzde 8.38 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 311 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 14, 655.00 milyon TL de