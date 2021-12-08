***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
08.12.2021 14:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981943
BIST
16:292.006
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 25,17
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.007
En Düşük
1.978
16:2913,6598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1697
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:2915,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2474
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
16:29784,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 9,75
|Açılış
|: 784,13
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:29
|BAGFS
|13,97
|11.443.271
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.612.374
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.190.833
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|117.784.253
|% -9,97
|
|THYAO
|20,22
|3.906.776.289
|% 5,31
|
|SISE
|14,91
|3.807.932.642
|% 1,64
|
|GARAN
|11,98
|3.491.375.528
|% 1,27
|
|ASELS
|24,02
|2.169.102.414
|% 4,07
|
|KRDMD
|9,75
|2.021.761.226
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,56
|1.727.029.111
|% 6,67
|
|YKBNK
|3,61
|1.296.333.429
|% 1,12
|
|GARAN
|11,98
|3.491.375.528
|% 1,27
|
|TSKB
|1,65
|480.141.547
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,23
|326.199.555
|% 0,82
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6547
|13,6598
|% 1,26
|
|Euro
|15,4436
|15,4645
|% 1,63
|
|Sterlin
|17,9774
|18,0675
|% 0,94
|
|Frank
|14,7482
|14,8370
|% 1,51
|
|Riyal
|3,6338
|3,6521
|% 1,38
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,52
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,67
|
|Cumhuriyet
|5.200
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.165
|5.300
|15,88
|
|Yarım
|2.496
|2.564
|7,68
|
|Çeyrek
|1.252
|1.282
|3,84
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,34
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:43ATEKS
Yüzde 7.10 oranında artışla 41.64 lira fiyatla işlem gören hissede 422, 718 adet işlem
-
16:42RYSAS
Yüzde 7.72 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 787, 299 adet işlem
-
16:41KUTPO
Yüzde 5.91 oranında artışla 121.80 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 164 adet işlem
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 46 artarak (% 0.99 ) 1, 775
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, DOBUR, ISBIR, METUR, DURDO, HEDEF, BAGFS, RNPOL, AYES, PCILT