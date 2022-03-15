***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.03.2022 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010503
BIST
10:582.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,19
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.084
10:5814,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0158
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8454
En Düşük
14,7660
10:5816,3118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1235
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3517
En Düşük
16,1706
10:58917,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,06
|Açılış
|: 917,86
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler10:58
|TSPOR
|5,73
|228.223.391
|% 9,98
|
|FENER
|28,60
|68.006.148
|% 8,25
|
|GSRAY
|3,21
|51.826.022
|% 7,36
|
|MEPET
|2,72
|12.205.309
|% 7,09
|
|RAYSG
|12,61
|2.245.828
|% 7,05
|
|GRSEL
|9,04
|181.131.604
|% -8,41
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|2,99
|752.355
|% -5,08
|
|MANAS
|20,30
|3.919.815
|% -3,97
|
|PKENT
|349,00
|8.459.458
|% -3,35
|
|KRDMD
|15,10
|748.744.244
|% 2,17
|
|GARAN
|11,88
|663.923.471
|% 0,17
|
|FROTO
|266,80
|480.548.657
|% -0,52
|
|EREGL
|34,74
|459.267.241
|% 0,99
|
|THYAO
|26,62
|393.405.613
|% 0,00
|
|ODAS
|1,57
|94.958.882
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,77
|226.787.404
|% 0,53
|
|GARAN
|11,88
|663.923.471
|% 0,17
|
|KRDMD
|15,10
|748.744.244
|% 2,17
|
|PETKM
|8,45
|361.440.137
|% 0,24
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7811
|14,7957
|% 0,11
|
|Euro
|16,2838
|16,3118
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,2407
|19,3372
|% 0,35
|
|Frank
|15,7190
|15,8137
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9334
|3,9532
|% 0,06
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-23,68
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-10,06
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,33
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866