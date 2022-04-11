***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.04.2022 17:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019227
BIST
17:512.445
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 51,95
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
17:5114,6874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0560
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
17:5116,0196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0263
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
17:51921,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,01
|Açılış
|: 921,43
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ISFIN
|4,62
|439.396.475
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|192.263.729
|% 10,00
|
|ISGYO
|16,84
|140.843.160
|% 9,99
|
|KONKA
|18,07
|218.211.875
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.499.882
|% 9,98
|
|MARTI
|1,86
|101.041.938
|% -8,37
|
|GZNMI
|39,04
|32.257.898
|% -5,61
|
|CEOEM
|11,33
|28.582.544
|% -4,79
|
|KLKIM
|20,78
|241.022.717
|% -4,24
|
|ULUSE
|151,20
|50.603.664
|% -3,88
|
|GARAN
|13,74
|5.845.134.562
|% 3,31
|
|THYAO
|36,36
|5.725.359.115
|% 2,94
|
|KRDMD
|16,24
|3.654.733.211
|% 3,05
|
|YKBNK
|4,95
|2.913.756.632
|% 6,00
|
|ASELS
|27,98
|2.834.097.027
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,74
|1.746.162.715
|% 4,58
|
|YKBNK
|4,95
|2.913.756.632
|% 6,00
|
|TSKB
|1,74
|874.089.792
|% 9,43
|
|GARAN
|13,74
|5.845.134.562
|% 3,31
|
|SKBNK
|1,17
|423.649.674
|% 6,36
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6819
|14,6874
|% -0,38
|
|Euro
|16,0049
|16,0196
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,0973
|19,1931
|% -0,33
|
|Frank
|15,7035
|15,7981
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9061
|3,9257
|% -0,34
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|3,55
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,02
|
|B. Petrol
|98,44
|98,44
|-4,34
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem