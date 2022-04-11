***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.04.2022 17:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019229
BIST
17:352.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 49,59
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
17:3514,6995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0439
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
17:3516,0192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0267
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
17:35920,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,31
|Açılış
|: 920,14
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler17:35
|TRGYO
|6,93
|189.850.687
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|439.277.935
|% 10,00
|
|ISGYO
|16,84
|126.061.840
|% 9,99
|
|KONKA
|18,07
|218.143.408
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.435.037
|% 9,98
|
|MARTI
|1,86
|100.411.108
|% -8,37
|
|CEOEM
|11,32
|27.944.348
|% -4,87
|
|DERIM
|4,49
|14.759.286
|% -4,47
|
|KLKIM
|20,84
|237.089.649
|% -3,96
|
|FORMT
|1,51
|102.748.039
|% -3,82
|
|GARAN
|13,73
|5.681.600.239
|% 3,23
|
|THYAO
|36,38
|5.646.565.582
|% 3,00
|
|KRDMD
|16,23
|3.579.714.754
|% 2,98
|
|YKBNK
|4,95
|2.842.855.037
|% 6,00
|
|ASELS
|28,00
|2.771.775.207
|% 0,36
|
|EKGYO
|2,76
|1.698.621.739
|% 5,34
|
|YKBNK
|4,95
|2.842.855.037
|% 6,00
|
|TSKB
|1,74
|860.944.839
|% 9,43
|
|GARAN
|13,73
|5.681.600.239
|% 3,23
|
|SKBNK
|1,16
|398.343.296
|% 5,45
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6906
|14,6995
|% -0,30
|
|Euro
|16,0034
|16,0192
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,0896
|19,1853
|% -0,37
|
|Frank
|15,6873
|15,7818
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9053
|3,9249
|% -0,36
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|1,21
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,04
|
|B. Petrol
|98,76
|98,76
|-4,02
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50AVGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 261, 357 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 38 artarak (% 2.02 ) 2, 195
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSKB, DOHOL, ATLAS, MMCAS, MZHLD, ISGYO, EPLAS, TRGYO, SANKO, LIDFA
-
17:49
ISFIN, KORDS, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:49
MERIT, KUYAS, GZNMI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında