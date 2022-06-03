***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
03.06.2022 17:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034597
BIST
17:482.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 6,06
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:4816,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0849
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:4817,7627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0641
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:48987,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,99
|Açılış
|: 987,97
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:46
|HEDEF
|6,93
|86.508.261
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.436.630
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,42
|69.589.118
|% 9,97
|
|BOBET
|5,97
|136.273.047
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.058.687
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|6.915.778
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,67
|336.268.455
|% -8,57
|
|PENTA
|470,30
|101.185.975
|% -8,32
|
|KLSYN
|2,09
|41.601.278
|% -7,11
|
|MEPET
|2,98
|11.029.303
|% -6,88
|
|SASA
|43,66
|3.752.852.996
|% 8,61
|
|THYAO
|48,32
|3.517.191.857
|% -2,58
|
|KARSN
|7,26
|2.475.097.126
|% 0,97
|
|EREGL
|34,72
|1.477.138.005
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,09
|1.399.442.646
|% -0,92
|
|KARSN
|7,26
|2.475.097.126
|% 0,97
|
|DOHOL
|3,94
|856.678.747
|% 2,34
|
|TSKB
|2,25
|423.522.098
|% 7,14
|
|EKGYO
|2,80
|530.420.517
|% -0,36
|
|YKBNK
|4,85
|750.236.591
|% 0,00
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5121
|16,5296
|% 0,46
|
|Euro
|17,7126
|17,7569
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6604
|20,7640
|% 0,10
|
|Frank
|17,1064
|17,2094
|% -0,06
|
|Riyal
|4,3935
|4,4155
|% 0,41
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-8,83
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,05
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,40
|
Seans Raporu
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