***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
30.06.2022 11:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040254
BIST
11:302.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,12
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:3016,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0455
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:3017,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0621
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:30972,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 972,74
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:28
|BMSCH
|10,72
|53.541.585
|% 8,28
|
|PEGYO
|1,86
|14.955.333
|% 7,51
|
|RTALB
|7,24
|61.661.551
|% 6,63
|
|VKFYO
|5,34
|4.685.682
|% 5,53
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.441.138
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|90.898.452
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|209,90
|15.467.498
|% -5,75
|
|THYAO
|46,24
|1.294.846.214
|% 0,13
|
|SISE
|21,38
|1.239.993.764
|% 3,38
|
|EREGL
|26,56
|397.113.139
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,10
|377.610.790
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,64
|311.423.712
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,64
|311.423.712
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,31
|297.502.339
|% 0,47
|
|SISE
|21,38
|1.239.993.764
|% 3,38
|
|ODAS
|2,89
|168.607.544
|% -0,34
|
|AKBNK
|8,03
|293.177.092
|% 0,12
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6593
|16,6817
|% 0,26
|
|Euro
|17,4226
|17,4530
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,1893
|20,2905
|% 0,36
|
|Frank
|17,3801
|17,4848
|% 0,11
|
|Riyal
|4,4301
|4,4523
|% 0,16
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-3,39
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,10
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.492
|6.588
|-53,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,39
|
Seans Raporu
11:28
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11:43BMSCH
Yüzde 8.28 oranında artışla 10.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 094, 738 adet işlem
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11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 38 artarak (% 0.25 ) 2, 610
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11:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
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11:42XU100
Endeks 2, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 9, 695.00 milyon TL de
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11:42PEGYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 813, 862 adet işlem