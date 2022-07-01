***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.07.2022 12:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040630
BIST
13:282.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
13:2816,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0624
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7608
En Düşük
16,6705
13:2817,5374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
13:28965,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,69
|Açılış
|: 964,98
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler13:28
|ISSEN
|28,10
|45.750.634
|% 9,77
|
|MAKIM
|16,49
|265.762.312
|% 8,13
|
|KOZAL
|183,70
|919.658.474
|% 8,06
|
|GESAN
|45,26
|187.042.740
|% 7,71
|
|BOBET
|6,53
|18.334.211
|% 6,70
|
|RTALB
|7,13
|87.974.820
|% -4,42
|
|BRMEN
|1,73
|3.953
|% -3,89
|
|UFUK
|62,20
|770.605
|% -3,86
|
|GLRYH
|3,28
|25.337.491
|% -3,81
|
|AKCNS
|20,58
|3.858.590
|% -3,56
|
|THYAO
|48,94
|3.235.760.452
|% 4,57
|
|SISE
|21,40
|975.892.829
|% -0,47
|
|KOZAL
|183,70
|919.658.474
|% 8,06
|
|EREGL
|27,40
|729.320.873
|% 0,96
|
|TUPRS
|271,50
|634.209.119
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,65
|208.038.929
|% 0,38
|
|ODAS
|2,89
|208.044.579
|% 0,00
|
|THYAO
|48,94
|3.235.760.452
|% 4,57
|
|YKBNK
|4,35
|270.043.425
|% 0,46
|
|SISE
|21,40
|975.892.829
|% -0,47
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7414
|16,7608
|% 0,37
|
|Euro
|17,5135
|17,5374
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,1627
|20,2638
|% -0,52
|
|Frank
|17,4018
|17,5066
|% -0,04
|
|Riyal
|4,4495
|4,4718
|% 0,33
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-15,95
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-5,21
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.547
|-44,00
|
|Tam
|6.434
|6.519
|-71,00
|
|Yarım
|3.149
|3.188
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,66
|-0,24
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|B. Petrol
|111
|111
|1,86
|