***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.07.2022 12:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040631
BIST
13:022.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 34,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
13:0216,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0544
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7608
En Düşük
16,6705
13:0217,5302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5404
En Düşük
17,4341
13:02966,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,35
|Açılış
|: 966,58
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler13:02
|ISSEN
|27,86
|36.480.368
|% 8,83
|
|GESAN
|45,30
|177.686.995
|% 7,81
|
|KOZAL
|182,60
|881.721.325
|% 7,41
|
|MAKIM
|16,35
|260.589.618
|% 7,21
|
|KZBGY
|84,95
|2.389.336
|% 7,12
|
|BRMEN
|1,73
|3.953
|% -3,89
|
|UFUK
|62,20
|770.605
|% -3,86
|
|GLRYH
|3,28
|24.396.810
|% -3,81
|
|RTALB
|7,18
|84.406.195
|% -3,75
|
|OYAYO
|8,30
|1.849.516
|% -3,71
|
|THYAO
|48,92
|3.133.644.319
|% 4,53
|
|SISE
|21,36
|941.885.544
|% -0,65
|
|KOZAL
|182,60
|881.721.325
|% 7,41
|
|EREGL
|27,14
|630.909.878
|% 0,00
|
|TUPRS
|271,60
|595.956.824
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,64
|195.085.578
|% 0,00
|
|THYAO
|48,92
|3.133.644.319
|% 4,53
|
|ODAS
|2,90
|189.238.905
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,35
|263.577.896
|% 0,46
|
|SISE
|21,36
|941.885.544
|% -0,65
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7441
|16,7528
|% 0,33
|
|Euro
|17,5268
|17,5302
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,1594
|20,2605
|% -0,54
|
|Frank
|17,3867
|17,4914
|% -0,13
|
|Riyal
|4,4491
|4,4714
|% 0,32
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-14,19
|
|Altın Gr.
|966
|967
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.547
|-44,00
|
|Tam
|6.447
|6.530
|-60,00
|
|Yarım
|3.156
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,82
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,10
|