***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.09.2022 16:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065914
BIST
17:353.068
En Yüksek
|Değişim
|: -4,06%
|| -129,89
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:3518,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:3518,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0973
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:35982,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,31
|Açılış
|: 982,21
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:33
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|24.865.206
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|217.206.348
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|442.527.427
|% -9,99
|
|SMRTG
|57,90
|554.369.102
|% -9,95
|
|AVOD
|2,36
|75.794.412
|% -9,92
|
|ISGYO
|6,65
|18.039.083
|% -9,89
|
|THYAO
|66,00
|3.692.376.318
|% -4,28
|
|ASELS
|28,90
|3.477.933.741
|% 0,56
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|HEKTS
|54,05
|2.039.316.971
|% -9,16
|
|GARAN
|18,39
|1.859.633.975
|% -4,47
|
|SKBNK
|1,83
|963.599.993
|% -1,61
|
|TSKB
|2,41
|1.012.179.290
|% 2,99
|
|EKGYO
|3,64
|1.253.623.815
|% -5,94
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|ZOREN
|3,18
|909.846.144
|% -7,83
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5169
|18,5274
|% 0,05
|
|Euro
|18,0915
|18,1126
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,2442
|20,3457
|% 0,78
|
|Frank
|18,7931
|18,9063
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9158
|4,9404
|% 0,38
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-11,45
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-5,90
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.590
|6.675
|-106,00
|
|Yarım
|3.206
|3.263
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,99
|86,99
|-1,06
|
Seans Raporu
17:33
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17:48ANGEN
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 31.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 384 adet işlem
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -151, 65 kaybederek (% -4.35 ) 3, 337
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17:47XU100
Endeks 3, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 34 altında . İşlem hacmi 48, 617.00 milyon TL de
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17:47CELHA
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 218 adet işlem
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17:46PINSU
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 203, 425 adet işlem