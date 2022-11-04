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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

04.11.2022 10:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Açıklamalar

Serbest Şemsiye fon içtüzüğü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076729


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BIST En Aktif Hisseler10:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 83,15 44.214.067 % 9,99  
DAGHL 35,30 3.132.557 % 9,97  
DESA 35,54 5.779.870 % 9,96  
GSDHO 6,69 113.875.011 % 8,78  
TMPOL 27,24 20.725.085 % 8,44  
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10:48 Alış Satış %  
Dolar 18,6163 18,6215 % 0,04  
Euro 18,1932 18,2142 % 0,20  
Sterlin 20,8029 20,9073 % 0,46  
Frank 18,3450 18,4555 % 0,29  
Riyal 4,9395 4,9643 % 0,04  
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10:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 15,52  
Altın Gr. 985 986 10,16  
Cumhuriyet 6.518 6.617 -111,00  
Tam 6.616 6.678 44,00  
Yarım 3.224 3.267 23,00  
Çeyrek 1.617 1.633 12,00  
Gümüş.Ons 19,72 19,75 0,26  
Gümüş Gr. 11,80 11,83 0,16  
B. Petrol 96,52 96,52 1,85  
Seans Raporu 10:48
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