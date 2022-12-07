***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.12.2022 09:26
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085059
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
18:0519,4830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0293
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
18:051.061,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.061,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.063,84
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% 350,29
|
|ATLAS
|3,13
|21.962.551
|% 1,27
|
|ATSYH
|125,00
|4.539.014
|% 0,00
|
|AVGYO
|4,53
|53.935.966
|% 0,00
|
|ASELS
|49,04
|4.300.675.682
|% 0,00
|
|IZINV
|24,88
|16.740.832
|% 0,00
|
|IMASM
|241,70
|26.182.673
|% 0,00
|
|KCAER
|23,62
|368.951.494
|% 0,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 0,00
|
|KERVN
|1,18
|623.793
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% 0,00
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,00
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% 0,00
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.486.122
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6273
|18,6355
|% 0,00
|
|Euro
|19,4673
|19,4914
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5015
|22,6143
|% -0,19
|
|Frank
|19,6718
|19,7903
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,10
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,94
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.148
|7.209
|9,00
|
|Yarım
|3.462
|3.524
|4,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.762
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|0,09
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY