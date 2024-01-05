***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
05.01.2024 10:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232939
BIST
'
10:457.557
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 9,58
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.552
En Yüksek
7.586
10:4529,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0865
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9191
En Düşük
29,6586
10:4532,6401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0444
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7877
En Düşük
32,5655
10:451.960,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.960,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler10:41
|KCAER
|32,26
|264.071.417
|% 9,95
|
|GARFA
|91,75
|57.186.432
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|888.979
|% 9,24
|
|ATSYH
|49,80
|255.325
|% 8,26
|
|GMTAS
|8,30
|9.332.431
|% 8,21
|
|SANEL
|27,90
|3.339.913
|% -7,92
|
|EMNIS
|87,00
|38.106
|% -7,20
|
|QNBFB
|287,50
|1.218.138
|% -6,35
|
|BASCM
|8,51
|85.313
|% -4,70
|
|KUVVA
|45,78
|238.285
|% -4,07
|
|THYAO
|234,50
|1.299.688.259
|% 0,51
|
|ISCTR
|22,90
|737.302.025
|% -0,26
|
|GUBRF
|158,30
|645.481.467
|% -2,04
|
|AKBNK
|35,94
|551.717.910
|% -0,99
|
|YKBNK
|19,85
|495.441.193
|% -0,30
|
|ZOREN
|4,49
|228.560.293
|% 5,65
|
|EKGYO
|7,36
|300.130.426
|% 1,38
|
|QUAGR
|4,25
|169.957.328
|% 0,71
|
|BEGYO
|3,60
|127.922.127
|% 5,57
|
|ISCTR
|22,90
|737.302.025
|% -0,26
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8351
|29,8407
|% 0,29
|
|Euro
|32,6179
|32,6391
|% -0,14
|
|Sterlin
|37,7207
|37,9098
|% 0,27
|
|Frank
|34,9066
|35,1169
|% 0,14
|
|Riyal
|7,9325
|7,9723
|% 0,29
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,07
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|950,81
|955,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,67
|1.044,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,02
|78,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,04
|2.044,35
|% 0,66
|