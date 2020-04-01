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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2020 10:18
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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Etiler Mahallesi Demirkent Sokak No:1/1 Beşiktaş İstanbul 0 212 384 13 00 0 212 384 13 14

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 2013-2014 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2015-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
BERNA AVDAN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 2005-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri / 2015-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
METİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2001-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü Direktör / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
SİNEM EDİGE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2012-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Direktör / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
KEREM ÖMER ORBAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2007-2017 Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı / 2017-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Direktör / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUT KAYA Genel Müdür Üst Düzey Yönetici 2013-2014 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2015-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
ENGİN İREZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2015-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2019-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Engin İREZ Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2015-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2019-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 201199-302770
Hakan ÇINAR Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi- 2015-2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi - 2017-..... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203263-301717
Serkan SARAÇ Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2014 HSBC Portföy Yönetimi Sabit Getirili Fonlar Kıdemli Uzman, 2014- Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200570-300284
Benan TANFER Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2018 / Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-... / Garanti Portföy Yönetimi SGMK Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200718-300524
Mehmet KAPUDAN Müdür Portföy Yöneticisi 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205625-303325
Müge DAĞISTAN MUĞALOĞLU Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013-2015 Finans Yatırım Araştırma / Kıdemli Analist Ocak 2016-Mayıs 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Strateji ve Araştırma / Kıdemli Yatırım Analisti Mayıs 2016- Kasım 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi Kasım 2017-.../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş SGMK Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203663-307759
Turgut GÜRBÜZ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2008 - 2013 / Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Trader 2013 - 2015 / Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 / TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 205407-302149
Mehmet Alp ERTEKİN Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 / Erste Yatırım - Araştırma Asistanı 2013 - 2014 / Ernst & Young - Denetim Asistanı 2014 - 2017 / Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2020 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 207255-309530
Engin EFECİK Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2010 - 2016 T.Garanti Bankası A.Ş.- Müfettiş, 2016 - 2020 T.Garanti Bankası A.Ş.- Yönetmen, 2020 ? Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 907983-309469
Selçuk Seren Direktör Portföy Yöneticisi 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi / Portföy Yöneticisi, Müdür, 2015-2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdür, 2016-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol Direktör, 2019-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi Direktör, 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler, Finans&Destek Hizmetler ve Bilgi İşlem / Portföy Yöneticisi, Direktör SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 201067-301359
Emre Şahin Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2011-2016 T. Garanti Bankası A.Ş. - Teftiş, 2016-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Teftiş, 2017-2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi Yönetici, 2018-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi Portföy Yöneticisi, 2019-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi ve Satış Yönetici, 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 209943-306411




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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,99 14,04 0,04  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 0,00  
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