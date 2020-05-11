***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMAHMUT KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 2013-2014 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2015-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı/Genel MüdürBERNA AVDAN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 2005-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri / 2015-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiMETİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2001-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü Direktör / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu ÜyesiMARIA DE PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2012- Devam / BBVA Portföy Yönetimi –Head of Asset Management & Global Wealth 2012 - 2016 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2016 – Mart 2020/ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Nisan 2020- Devam/ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiEDUARDO GARCIA HIDALGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2010 - 2012 / BBVA Portföy Yönetimi - Head of Quality Funds 2012 - Devam / BBVA Portföy Yönetimi - Global CIO 2015 – Mart 2020 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844088BIST