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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.06.2020 17:08
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Nisbetiye Mahallesi Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Nisbetiye Mahallesi Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul 0 212 384 13 00 0 212 384 13 14

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Engin İREZ Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2015-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2019-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 201199-302770
Hakan ÇINAR Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi- 2015-2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi - 2017-..... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203263-301717
Serkan SARAÇ Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2014 HSBC Portföy Yönetimi Sabit Getirili Fonlar Kıdemli Uzman, 2014- Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200570-300284
Benan TANFER Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2018 / Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-... / Garanti Portföy Yönetimi SGMK Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200718-300524
Mehmet KAPUDAN Müdür Portföy Yöneticisi 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205625-303325
Müge DAĞISTAN MUĞALOĞLU Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013-2015 Finans Yatırım Araştırma / Kıdemli Analist Ocak 2016-Mayıs 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Strateji ve Araştırma / Kıdemli Yatırım Analisti Mayıs 2016- Kasım 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi Kasım 2017-.../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş SGMK Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203663-307759
Turgut GÜRBÜZ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2008 - 2013 / Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Trader 2013 - 2015 / Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 / TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 205407-302149
Mehmet Alp ERTEKİN Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 / Erste Yatırım - Araştırma Asistanı 2013 - 2014 / Ernst & Young - Denetim Asistanı 2014 - 2017 / Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2020 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 207255-309530
Engin EFECİK Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2010 - 2016 T.Garanti Bankası A.Ş.- Müfettiş, 2016 - 2020 T.Garanti Bankası A.Ş.- Yönetmen, 2020 ? Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 907983-309469
Selçuk Seren Direktör Portföy Yöneticisi 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi / Portföy Yöneticisi, Müdür, 2015-2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdür, 2016-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol Direktör, 2019-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi Direktör, 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler, Finans&Destek Hizmetler ve Bilgi İşlem / Portföy Yöneticisi, Direktör SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 201067-301359
Emre Şahin Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2011-2016 T. Garanti Bankası A.Şnetici, 2018-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi Portföy Yöneticisi, 2019-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi ve Satış Yönetici, 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 209943-306411
Hakan Nazlı Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2014 - 2015 / Deutsche Bank ? Hisse Senedi Analisti, 2015 - 2016 / Citi ? Kredi ve Portföy Analisti, 2016 - 2018 / HSBC Portföy Yönetimi ? Hisse Senedi ve Kredi Analisti, 2018 - 2020 / HSBC Portföy Yönetimi ? Hisse Senedi Portföy Yöneticisi, 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ? Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 211085-309284
İlkay Öztürk Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. – Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 / HSBC Portföy Yönetimi – Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 / SEKERBANK – Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 / SEKERBANK – Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 2015 – 2016 / BURGAN YATIRIM – Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi – Uzman SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 211502-307928




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Tam 2.541 2.562 10,90  
Yarım 1.240 1.250 7,20  
Çeyrek 620 626 3,20  
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Gümüş Gr. 3,95 3,96 0,01  
B. Petrol 39,09 39,09 -2,64  
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