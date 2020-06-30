***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMARIA DE LA PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 2012 - Devam BBVA Portföy Yönetimi Head of Asset Management & Global Wealth / 2012 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / 2016 - Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Nisan 2020 - Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Haziran 2020 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıMAHMUT KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 2013-2014 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2015-Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür / Mart 2020-Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür / Haziran 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel MüdürBERNA AVDAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 2005-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri / 2015- Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi / Mart 2020-Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi / Haziran 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiMETİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2001-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü Direktör / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu ÜyesiEDUARDO GARCIA HIDALGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2010 - 2012 / BBVA Portföy Yönetimi - Head of Quality Funds 2012 - Devam / BBVA Portföy Yönetimi - Global CIO 2015 ? Mart 2020 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT ATAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2012- Devam / Garanti BBVA Mortgage - Genel Müdür 2020 Mayıs-Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMAHMUT KAYA Genel Müdür Üst Düzey Yönetici 2013-2014 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2015-Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür / Mart 2020-Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür / Haziran 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel MüdürENGİN İREZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2015-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2019-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853511BIST