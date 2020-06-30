Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2020 17:02
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MARIA DE LA PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 2012 - Devam BBVA Portföy Yönetimi Head of Asset Management & Global Wealth / 2012 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / 2016 - Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Nisan 2020 - Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Haziran 2020 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
MAHMUT KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 2013-2014 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2015-Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür / Mart 2020-Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür / Haziran 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür
BERNA AVDAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 2005-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri / 2015- Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi / Mart 2020-Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi / Haziran 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
METİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2001-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü Direktör / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
EDUARDO GARCIA HIDALGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2010 - 2012 / BBVA Portföy Yönetimi - Head of Quality Funds 2012 - Devam / BBVA Portföy Yönetimi - Global CIO 2015 ? Mart 2020 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT ATAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2012- Devam / Garanti BBVA Mortgage - Genel Müdür 2020 Mayıs-Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUT KAYA Genel Müdür Üst Düzey Yönetici 2013-2014 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2015-Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür / Mart 2020-Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür / Haziran 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür
ENGİN İREZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2015-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2019-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853511


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:17116.281
Değişim :  0,38% |  437,68
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.831 En Düşük
116.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 21,22 10.404.039 % 9,95  
GOZDE 5,12 253.645.222 % 9,87  
ADESE 2,01 326.038.422 % 9,84  
CEOEM 4,15 53.503.705 % 9,79  
MRGYO 1,82 47.582.067 % 9,64  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4297 8,4720 % 0,28  
Frank 7,1968 7,2401 % 0,26  
Riyal 1,8221 1,8313 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 -0,19  
Altın Gr. 390 390 -0,31  
Cumhuriyet 2.526 2.545 -5,70  
Tam 2.600 2.612 -5,80  
Yarım 1.263 1.277 -2,90  
Çeyrek 632 640 -1,40  
Gümüş.Ons 17,98 18,01 0,15  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,03  
B. Petrol 41,55 41,55 -0,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru