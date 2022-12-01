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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2022 11:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hakan ÇINAR Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi- 2015-2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi - 2017-..... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203263-301717
Serkan SARAÇ Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2014 HSBC Portföy Yönetimi Sabit Getirili Fonlar Kıdemli Uzman, 2014- Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020- Devam Garanti Portföy Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200570-300284
Benan TANFER Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2018 / Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-... / Garanti Portföy Yönetimi SGMK Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200718-300524
Mehmet KAPUDAN Müdür Portföy Yöneticisi 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205625-303325
Müge DAĞISTAN MUĞALOĞLU Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013-2015 Finans Yatırım Araştırma / Kıdemli Analist Ocak 2016-Mayıs 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Strateji ve Araştırma / Kıdemli Yatırım Analisti Mayıs 2016- Kasım 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi Kasım 2017-.../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş SGMK Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203663-307759
Turgut GÜRBÜZ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2008 - 2013 / Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Trader 2013 - 2015 / Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 / TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 205407-302149
Hakan NAZLI Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2014 - 2015 / Deutsche Bank - Hisse Senedi Analisti, 2015 - 2016 / Citi - Kredi ve Portföy Analisti, 2016 - 2018 / HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti, 2018 - 2020 / HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi, 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 211085-309284
Hayri BATUR Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.- Asistan Portföy Yöneticisi 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 209780-306222
Fehmi Olcay KARABİNA Müdür Portföy Yöneticisi 2013 -2018, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 -2021, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021- Devam, Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Mutlak Getirili Ürünler SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204259-301429
Toygar SEKMEN Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2017-2019 İş Portföy Yönetimi Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 212451-308642
Ögeday GÜRBÜZ Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi SPF Düzey 3 Lisansı 913312
Ali DARTANEL Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2017-2021, HSBC Portföy Yönetimi , Asistan Portföy Yöneticisi 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022 -devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Devam , Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 915783-915478
Faruk DEMİRKOL Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2017 – 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 – 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı Şubat 2022 – Kasım 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi Aralık 2022 – Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Devam, Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 214013-309987




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083403


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