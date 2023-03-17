***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviJAIME NICOLAS LAZARO RUIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 09.02.2023 İcrada Görevli Değil 2013-2022 BBVA Portföy Yönetimi Meksika, CEO / 2022-Devam BBVA Portföy Yönetimi, Global Head of Asset Management & Global Wealth / 2023-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıSİNEM EDİGE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 31.12.2021 2012-2021 T.Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Direktörü / 31.12.2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilEDUARDO GARCIA HIDALGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2010 - 2012 / BBVA Portföy Yönetimi - Head of Quality Funds 2012 - Devam / BBVA Portföy Yönetimi - Global CIO 2015 ? Mart 2020 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiMETİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2001-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü Direktör / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu ÜyesiÖZLEM ERNART Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.09.2021 İcrada Görevli Değil 2015 - 2018 / T.Garanti Bankası A.Ş. Risk Planlama, İzleme ve Raporlama Direktörü 2018 - Devam / T. Garanti Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Başkanı 2021 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıHakan ÇINAR Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi- 2015-2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi - 2017-..... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203263-301717Serkan SARAÇ Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2014 HSBC Portföy Yönetimi Sabit Getirili Fonlar Kıdemli Uzman, 2014- Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020- Devam Garanti Portföy Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200570-300284Benan TANFER Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2018 / Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-... / Garanti Portföy Yönetimi SGMK Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200718-300524Mehmet KAPUDAN Müdür Portföy Yöneticisi 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205625-303325Müge DAĞISTAN MUĞALOĞLU Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013-2015 Finans Yatırım Araştırma / Kıdemli Analist Ocak 2016-Mayıs 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Strateji ve Araştırma / Kıdemli Yatırım Analisti Mayıs 2016- Kasım 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi Kasım 2017-.../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş SGMK Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203663-307759Turgut GÜRBÜZ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2008 - 2013 / Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Trader 2013 - 2015 / Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 / TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 205407-302149Hakan NAZLI Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2014 - 2015 / Deutsche Bank - Hisse Senedi Analisti, 2015 - 2016 / Citi - Kredi ve Portföy Analisti, 2016 - 2018 / HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti, 2018 - 2020 / HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi, 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 211085-309284Hayri BATUR Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.- Asistan Portföy Yöneticisi 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 209780-306222Fehmi Olcay KARABİNA Müdür Portföy Yöneticisi 2013 -2018, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 -2021, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021- Devam, Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Mutlak Getirili Ürünler SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204259-301429Toygar SEKMEN Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2017-2019 İş Portföy Yönetimi Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 212451-308642Ögeday GÜRBÜZ Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi SPF Düzey 3 Lisansı 913312Ali DARTANEL Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2017-2021, HSBC Portföy Yönetimi , Asistan Portföy Yöneticisi 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022 -devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Devam , Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 915783-915478Faruk DEMİRKOL Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2017 ? 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 ? 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı Şubat 2022 ? Kasım 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi Aralık 2022 ? Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Devam, Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 214013-309987Ahmet Yetkin ŞEŞEN Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 11.2016 – 03-2023 MUFG Bank Turkey A.Ş. , Trader 03.2023 – Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Devam, Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 214029-308164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125792BIST