***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviJAIME NICOLAS LAZARO RUIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 09.02.2023 İcrada Görevli Değil 2013-2022 BBVA Portföy Yönetimi Meksika, CEO / 2022-Devam BBVA Portföy Yönetimi, Global Head of Asset Management & Global Wealth / 2023-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıEDUARDO GARCIA HIDALGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2010 - 2012 / BBVA Portföy Yönetimi - Head of Quality Funds 2012 - Devam / BBVA Portföy Yönetimi - Global CIO 2015 ? Mart 2020 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiMETİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2001-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü Direktör / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu ÜyesiÖZLEM ERNART Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.09.2021 2015 - 2018 / T.Garanti Bankası A.Ş. Risk Planlama, İzleme ve Raporlama Direktörü 2018 - Devam / T. Garanti Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Başkanı 2021 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu YK ÜyesiHÜLYA TÜRKMEN KEÇECİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 09.10.2023 Ekim 2023-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekim 2022- Devam T.Garanti Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Çözümleri Direktörü 2020-2022 T.Garanti Bankası A.Ş. Müşteri Deneyimi ve Hizmet Modeli Yönetimi Direktörü 2016-2020 T.Garanti Bankası A.Ş. Müşteri Deneyimi Yönetimi Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217396BIST