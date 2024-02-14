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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.02.2024 12:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KIVANÇ FİDAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2015-2020 T.Garanti Bankası A.Ş. Direktör- Nakit Yönetimi Birimi, 2020- Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı
EYÜP GÜLSÜN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2013-2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi Bölüm Başkanı 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
GÜNEŞ ALNIAÇIK Genel Müdür Yardımcısı 2006-2018 T.Garanti Bankası A.Ş. Bağdat Caddesi Özel Bankacılık Şube Müdürü 2018-2022 T.Garanti Bankası A.Ş. Etiler Özel Bankacılık Şube Müdürü 2022-2023 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kasım 2023-Şubat 2024 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (vekaleten)- Şubat 2024-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249458


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BANVT 136,50 61.883.749 % 9,99  
TDGYO 10,91 16.326.117 % 9,98  
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Riyal 8,1771 8,2181 % 0,12  
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Gümüş ONS 22,04 22,08 % 0,66  
Platin 884,09 885,65 % 0,66  
Paladyum 873,67 877,13 % 0,66  
Brent Pet. 82,93 82,93 % 0,66  
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