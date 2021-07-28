***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.07.2021 17:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2021
Karar Sayısı
2021/80
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:II N 14.1 tebliği gereğince hazırlanan, 30.06.2021 itibariyle
6 aylık (01.01.2021- 30.06.2021) mali tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun a- Tarafımızdan incelendiği, b- Portföy Yönetim Şirketindeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c- Portföy Yönetim Şirketindeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri-pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Metin KILIÇ Mahmut KAYA Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952290
BIST
17:401.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:408,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,5650
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:4010,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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10,1430
En Düşük
10,0801
17:40495,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,17
|Açılış
|: 495,32
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KATMR
|3,19
|50.684.444
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.924.764
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.957.111
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.447.491
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.550.478
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.425.554
|% -9,91
|
|EDIP
|5,20
|357.549.221
|% -6,47
|
|AVHOL
|5,47
|15.151.252
|% -5,20
|
|ANHYT
|9,24
|62.738.860
|% -5,04
|
|RTALB
|21,90
|81.237.463
|% -4,28
|
|GARAN
|8,20
|624.882.749
|% 0,00
|
|THYAO
|12,59
|602.678.712
|% 0,32
|
|PETKM
|5,63
|551.577.672
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,51
|550.539.379
|% 0,27
|
|EREGL
|18,69
|519.056.231
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,27
|314.689.514
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|551.577.672
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,58
|223.129.611
|% 1,18
|
|KARSN
|4,05
|311.332.097
|% 2,53
|
|GARAN
|8,20
|624.882.749
|% 0,00
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5679
|8,5713
|% 0,14
|
|Euro
|10,1162
|10,1227
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8451
|11,9046
|% 0,01
|
|Frank
|9,3158
|9,3719
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% 0,07
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|1,16
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,85
|0,05
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,26
|
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