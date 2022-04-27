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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.04.2022 11:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2022
Karar Sayısı
2022-43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II  N 14.1 tebliği gereğince hazırlanan,  31.03.2022 itibariyle  üç aylık  (01.01.2022- 31.03.2022) mali tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun
 
a-  Tarafımızdan incelendiği,
b- Portföy Yönetim Şirketindeki  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c- Portföy Yönetim Şirketindeki   görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri-pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe  yansıttığını beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
Metin KILIÇ                                                                Sinem EDİGE
Yönetim Kurulu Üyesi                                                  Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024168


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