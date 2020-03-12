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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

12.03.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak, JCR Eurasia Rating tarafından kredi notu yeniden değerlendirilen ihraççıya ilişkin bilgiler tabloda sunulmuştur.
    İhraççı
    Nominal Tutar (TL)
    Eski Not
    Yeni Not
    Görünüm

    Oyak  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    6.500.000
    A(tur)
    A+(tur)
    Stabil

    
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827588


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PINSU 2,60 24.422.347 % 9,70  
ECILC 4,31 384.808.265 % 8,02  
ERSU 2,93 27.607.534 % 5,40  
EMNIS 2,02 23.360 % 4,12  
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Tam 2.119 2.174 -60,52  
Yarım 1.024 1.051 -29,27  
Çeyrek 514 526 -14,64  
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