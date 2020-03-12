***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
12.03.2020 16:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak, JCR Eurasia Rating tarafından kredi notu yeniden değerlendirilen ihraççıya ilişkin bilgiler tabloda sunulmuştur.
İhraççı
Nominal Tutar (TL)
Eski Not
Yeni Not
Görünüm
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
6.500.000
A(tur)
A+(tur)
Stabil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827588
BIST
17:0993.755
En Yüksek
|Değişim
|: -7,14%
|| -7.211,50
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:096,2845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0742
|Açılış
|: 6,2770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2856
En Düşük
6,2064
17:097,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,0070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:09320,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -6,10
|Açılış
|: 320,56
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|3,80
|10.736.771
|% 11,76
|
|PINSU
|2,60
|24.422.347
|% 9,70
|
|ECILC
|4,31
|384.808.265
|% 8,02
|
|ERSU
|2,93
|27.607.534
|% 5,40
|
|EMNIS
|2,02
|23.360
|% 4,12
|
|YESIL
|8,92
|7.942.080
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.502.345
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.384.360
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|36.690.730
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.679.244
|% -20,00
|
|ASELS
|24,44
|813.401.078
|% -6,57
|
|THYAO
|8,73
|561.418.960
|% -9,16
|
|GARAN
|8,76
|393.773.554
|% -8,56
|
|ECILC
|4,31
|384.808.265
|% 8,02
|
|MGROS
|19,58
|285.269.535
|% -14,80
|
|CEMAS
|0,74
|80.708.469
|% -19,57
|
|KARSN
|1,34
|133.414.445
|% -12,99
|
|ADESE
|1,08
|117.123.204
|% -18,18
|
|EKGYO
|1,16
|106.233.325
|% -6,45
|
|ECILC
|4,31
|384.808.265
|% 8,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8854
|7,9249
|% -0,68
|
|Frank
|6,6258
|6,6657
|% 0,47
|
|Riyal
|1,6677
|1,6761
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|-52,61
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,69
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.119
|2.174
|-60,52
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|-29,27
|
|Çeyrek
|514
|526
|-14,64
|
|Gümüş.Ons
|15,85
|15,90
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|-2,35
|