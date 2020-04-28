***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TGT) portföyünde borçlanma aracı bulunan Doğuş Holding'in derecelendirme notunda Standard &Poor's tarafından değişiklik yapılmış olup yerel para cinsinden kredi notuTrBB'den TrCCC+seviyesine revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840938BIST