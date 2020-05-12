***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
12.05.2020 09:28
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma aracı bulunan QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-'den TR AA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844300
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
0
En Düşük
0
18:057,0247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0484
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
18:057,6053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0440
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
18:05385,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,52
|Açılış
|: 385,51
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
384,80
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|MEPET
|1,76
|7.434.547
|% 0,00
|
|TKFEN
|13,04
|72.781.961
|% 0,00
|
|OZBAL
|1,75
|7.385.547
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,86
|9.024.741
|% 0,00
|
|MEPET
|1,76
|7.434.547
|% 0,00
|
|OZBAL
|1,75
|7.385.547
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,86
|9.024.741
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 0,00
|
|PGSUS
|51,00
|227.697.387
|% 0,00
|
|ULUUN
|10,90
|190.927.545
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|HUBVC
|21,86
|134.855.990
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,45
|61.502.112
|% 0,00
|
|ULUUN
|10,90
|190.927.545
|% 0,00
|
|MSGYO
|2,13
|31.207.420
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6742
|8,7177
|% -0,26
|
|Frank
|7,2301
|7,2737
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8736
|1,8830
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|2,44
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,01
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.535
|-2,20
|
|Tam
|2.555
|2.601
|-2,30
|
|Yarım
|1.247
|1.272
|-1,10
|
|Çeyrek
|621
|636
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,86
|29,86
|0,23
|