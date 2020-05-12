***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
12.05.2020 09:28
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma aracı bulunan QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-'den TR AA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844302
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
0
En Düşük
0
18:057,0595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0496
18:057,6409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,6171
18:05385,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 385,83
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
384,80
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,01
|6.075.441
|% 0,00
|
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,01
|6.075.441
|% 0,00
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 0,00
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6681
|8,7116
|% -0,33
|
|Frank
|7,2231
|7,2666
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8734
|1,8828
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|2,10
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.537
|-0,30
|
|Tam
|2.557
|2.603
|-0,40
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-0,20
|
|Çeyrek
|622
|637
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,48
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,68
|29,68
|0,05
|