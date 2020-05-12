GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6660
|8,7095
|% -0,35
|Frank
|7,2210
|7,2645
|% -0,24
|Riyal
|1,8715
|1,8809
|% -0,33
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|2,55
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,11
|Cumhuriyet
|2.480
|2.534
|-3,60
|Tam
|2.553
|2.600
|-3,70
|Yarım
|1.246
|1.271
|-1,80
|Çeyrek
|621
|636
|-0,90
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|B. Petrol
|29,82
|29,82
|0,19
Seans Raporu
- 17:59OZBAL Yüzde 4.14 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 874 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 98, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 9, 495.00 milyon TL de
- 17:58RTALB Yüzde 9.95 oranında artışla 39.56 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 190 adet işlem
- 17:55RAYSG Yüzde 4.23 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 091 adet işlem
- 17:54FORMT Yüzde 4.71 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 910 adet işlem