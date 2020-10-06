***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
06.10.2020 15:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA+'dan AAA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünüm her iki vade için de stabil olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878644
BIST
17:131.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:137,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:139,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0225
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:13479,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,33
|Açılış
|: 479,08
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:13
|YAPRK
|85,80
|1.749.462
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.533
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.005
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.649.057
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|880.243
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.771.251.309
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.370.102.435
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.162.824.830
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,48
|795.517.624
|% -0,57
|
|TURSG
|6,20
|764.819.530
|% 1,97
|
|ODAS
|3,32
|1.370.102.435
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.771.251.309
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,66
|610.031.759
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,48
|795.517.624
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|353.821.391
|% 1,13
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7704
|7,7758
|% 0,14
|
|Euro
|9,1608
|9,1714
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0504
|10,1008
|% 0,01
|
|Frank
|8,4740
|8,5250
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0674
|2,0778
|% 0,18
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|3,25
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.152
|3.231
|9,43
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|4,56
|
|Çeyrek
|764
|781
|2,28
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|1,38
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, GARAN, ARCLK
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 39 kaybederek (% -0.04 ) 1, 061
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, ODAS, YESIL, IDGYO, UZERB, TKNSA, DENCM, MMCAS, KLGYO, EGCYO
-
17:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ROYAL, ATSYH, ISBIR, TKURU, KSTUR, ORMA, UFUK, DARDL
-
17:25
METUR, FADE, PRKME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında