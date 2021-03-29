***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
29.03.2021 16:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Yatırım Finansman A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notu, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 'A+(tur)'dan 'AA-(tur)'a yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921481
BIST
16:171.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:178,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1020
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:179,6584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0967
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:17454,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,09
|Açılış
|: 454,22
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:15
|TRILC
|50,40
|179.962.237
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.918.044
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.086.238
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|YESIL
|120,00
|66.659.241
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.409.258
|% -7,07
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|EKGYO
|1,99
|774.870.982
|% 7,57
|
|KOZAL
|117,00
|482.205.140
|% 0,34
|
|VESTL
|37,86
|430.223.727
|% 3,44
|
|SASA
|44,38
|424.471.870
|% 0,09
|
|SISE
|7,36
|419.565.379
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,99
|789.386.347
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,86
|1.398.308.935
|% 4,10
|
|GARAN
|6,89
|1.290.044.426
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,39
|857.541.076
|% 6,64
|
|DOHOL
|3,30
|354.347.286
|% 1,85
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1842
|8,1895
|% 1,35
|
|Euro
|9,6534
|9,6634
|% 1,06
|
|Sterlin
|11,2838
|11,3403
|% 1,56
|
|Frank
|8,6830
|8,7353
|% 1,33
|
|Riyal
|2,1775
|2,1884
|% 1,37
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-9,56
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.999
|3.045
|31,00
|
|Tam
|2.983
|3.061
|33,89
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|16,40
|
|Çeyrek
|723
|740
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|64,93
|64,93
|0,50
|
Seans Raporu
16:15
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-
16:28XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 13, 542.00 milyon TL de
-
16:28PAGYO
Yüzde 5.32 oranında artışla 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 013, 076 adet işlem
-
16:27OZGYO
Yüzde 4.10 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 582, 490 adet işlem
-
16:26ANELE
Yüzde 5.42 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 158, 914 adet işlem
-
16:25AKYHO
Yüzde 4.23 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 053, 377 adet işlem