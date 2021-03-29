***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
29.03.2021 16:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Yatırım Finansman A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notu, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 'A+(tur)'dan 'AA-(tur)'a yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921482
BIST
16:441.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,51
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:448,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1005
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:449,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0900
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:44450,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 450,39
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:44
|TRILC
|50,40
|179.995.047
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.952.769
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.563.602
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.287.445
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|METUR
|27,40
|3.548.692
|% -7,06
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,94
|1.455.610.816
|% 5,31
|
|GARAN
|6,91
|1.338.297.908
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,47
|923.692.495
|% 7,79
|
|EKGYO
|2,01
|817.489.911
|% 8,65
|
|PETKM
|5,66
|576.910.639
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,01
|817.489.911
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,94
|1.455.610.816
|% 5,31
|
|GARAN
|6,91
|1.338.297.908
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,47
|923.692.495
|% 7,79
|
|DOHOL
|3,31
|360.513.140
|% 2,16
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1773
|8,1808
|% 1,24
|
|Euro
|9,6405
|9,6517
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,2625
|11,3190
|% 1,37
|
|Frank
|8,6691
|8,7213
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1731
|2,1840
|% 1,16
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,83
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|24,00
|
|Tam
|2.975
|3.052
|24,94
|
|Yarım
|1.438
|1.476
|12,07
|
|Çeyrek
|721
|738
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,66
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:57FRIGO
Yüzde 5.90 oranında artışla 33.36 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 216 adet işlem
-
16:56AKYHO
Yüzde 5.16 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 255, 996 adet işlem
-
16:54NUHCM
Yüzde 5.99 oranında artışla 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 124 adet işlem
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 59 artarak (% 0.80 ) 1, 204
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, CMBTN, TMPOL, SAYAS, KRDMA, AKCNS, KRDMB, KRTEK, TRILC, RTALB