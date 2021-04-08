***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
08.04.2021 15:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Orfin Finansman A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notu, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 'AA-(tur)'dan 'AA(tur)'a yükseltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925195
BIST
17:101.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
17:108,1591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0129
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:109,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
17:10459,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,62
|Açılış
|: 459,93
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:10
|SAMAT
|6,82
|42.093.353
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.514.112
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|237.719
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.012.259
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.613.972
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.939.766
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,52
|35.677.726
|% -9,59
|
|BJKAS
|10,17
|785.521.548
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|599.185.979
|% -0,44
|
|SISE
|7,44
|563.467.714
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,32
|560.861.648
|% 2,15
|
|THYAO
|12,56
|535.541.783
|% -2,26
|
|DOHOL
|3,32
|560.861.648
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,94
|257.627.374
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,20
|233.368.151
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,94
|168.769.430
|% 3,74
|
|GARAN
|6,81
|599.185.979
|% -0,44
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1549
|8,1591
|% 0,16
|
|Euro
|9,7158
|9,7273
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,1723
|11,2284
|% 0,09
|
|Frank
|8,7695
|8,8223
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1661
|2,1770
|% -0,00
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|19,91
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|14,33
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|6,93
|
|Çeyrek
|734
|751
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25YGYO
Yüzde 4.41 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 262, 079 adet işlem
-
17:24DAGI
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 892, 546 adet işlem
-
17:22KERVT
Yüzde 4.01 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 033, 556 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 13, 030.00 milyon TL de
-
17:20GLRYH
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 510, 465 adet işlem