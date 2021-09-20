***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
20.09.2021 10:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notu, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 'A+(tur)'dan 'AA-(tur)'a yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964467
BIST
13:261.399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -20,21
|Açılış
|: 1.408
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|Önceki Kapanış
|: 1.419
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En Düşük
1.396
13:268,6497
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|: 8,6350
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|Önceki Kapanış
|: 8,6180
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8,7266
En Düşük
8,6297
13:2610,1376
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13:26489,81
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|: 488,03
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491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler13:26
|TACTR
|29,04
|857.319
|% 10,00
|
|EDIP
|3,76
|47.182.198
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|5.508.365
|% 9,92
|
|BALAT
|9,45
|973.180
|% 9,88
|
|DAGI
|3,68
|71.401.493
|% 8,55
|
|KTSKR
|58,45
|5.121.002
|% -9,94
|
|ISBIR
|62,70
|1.139.135
|% -8,60
|
|DIRIT
|5,21
|153.202
|% -6,96
|
|NIBAS
|10,15
|15.637.076
|% -5,93
|
|BRYAT
|385,50
|37.628.977
|% -5,91
|
|TEZOL
|19,57
|1.004.855.309
|% 6,13
|
|THYAO
|12,68
|504.840.158
|% -0,31
|
|GARAN
|9,26
|369.583.842
|% -1,38
|
|TUPRS
|107,50
|251.317.396
|% -1,10
|
|BJKAS
|6,58
|242.020.921
|% 5,28
|
|EKGYO
|1,78
|147.422.572
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,41
|179.633.294
|% -1,63
|
|TEZOL
|19,57
|1.004.855.309
|% 6,13
|
|GARAN
|9,26
|369.583.842
|% -1,38
|
|THYAO
|12,68
|504.840.158
|% -0,31
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6424
|8,6497
|% 0,03
|
|Euro
|10,1317
|10,1376
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8237
|11,8830
|% -0,13
|
|Frank
|9,2643
|9,3201
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3021
|2,3136
|% 0,13
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,95
|
|Altın Gr.
|490
|491
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|17,00
|
|Tam
|3.228
|3.310
|17,21
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|8,33
|
|Çeyrek
|783
|800
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,03
|
|B. Petrol
|73,90
|73,90
|-1,44
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