***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
26.11.2021 15:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Vakıf Faktoring A.Ş 'nin ulusal uzun vadeli kredi notu, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 'AA-(tur)'dan 'AA(tur)'a yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979805
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711,57
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:24
|ARMDA
|63,25
|4.268.030
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.734.481
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.093.735
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.710.846
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.250.208
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.094.551.918
|% -9,96
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|PGSUS
|88,15
|622.449.090
|% -9,96
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|DURDO
|20,86
|70.749.498
|% -9,93
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|TAVHL
|26,64
|379.120.331
|% -9,69
|
|THYAO
|16,91
|3.094.551.918
|% -9,96
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|SASA
|39,44
|1.472.049.590
|% 0,77
|
|GARAN
|11,47
|1.374.298.170
|% -2,30
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|HALKB
|5,00
|1.136.851.329
|% -4,76
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|YKBNK
|3,20
|1.093.645.733
|% -3,90
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|YKBNK
|3,20
|1.093.645.733
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,20
|689.240.400
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.136.851.329
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.094.551.918
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|265.488.391
|% 0,00
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|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2513
|12,2858
|% 2,38
|
|Euro
|13,8269
|13,8717
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|Sterlin
|16,2864
|16,3681
|% 2,18
|
|Frank
|13,1739
|13,2533
|% 3,17
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|Riyal
|3,2528
|3,2691
|% 2,00
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.804
|15,53
|
|Altın Gr.
|710
|710
|19,86
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.660
|4.782
|134,31
|
|Yarım
|2.252
|2.313
|64,97
|
|Çeyrek
|1.130
|1.157
|32,48
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|9,22
|9,24
|0,12
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|B. Petrol
|77,84
|77,84
|-4,38
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